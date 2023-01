Mostra-mercato di Natale a Castelfiorentino, grande successo per le associazioni

Tempo di bilanci per la mostra-mercato natalizia che anche quest’anno è stata allestita dall’associazione “Senza Barriere” onlus con i lavori artigianali e le decorazioni realizzate dai ragazzi di “Villa Balli” e de “La Ginestra”. Numerosi gli oggetti venduti: dalle rielaborazioni di pine con la lana alle palline per l’albero, fatte a mosaico; dai “babbi natale” agli angioletti; dai presepi ai segnalibri a soggetto natalizio.

Un incasso, dunque, più che soddisfacente, che l’associazione “Senza Barriere” utilizzerà per finanziare nuovi progetti dedicati ai ragazzi dei centri, come gite, uscite, iniziative varie. Una parte delle risorse servirà, naturalmente, ad acquistare i materiali per i nuovi lavori, poiché i “laboratori” dedicati al Natale impegnano operatori e ragazzi per diversi mesi durante l’anno.

“Ci tengo tantissimo a ringraziare tutti coloro che sono venuti a visitare la nostra mostra-mercato – osserva Lucia Succi, presidente dell’Associazione “Senza Barriere onlus” – non solo perché hanno fatto numerosi acquisti ma soprattutto perché ci sono stati vicini, in numero veramente alto. Abbiamo dato fondo a quasi tutti i lavori che avevamo portato, e gli oggetti esposti erano tutto ciò che era stato prodotto. Quindi rinnovo il ringraziamento, di cuore, a tutta la popolazione di Castelfiorentino e non solo, dal momento che molti sono venuti anche da fuori. Un sentito ringraziamento al Circolo Il Progresso per la disponibilità di questo spazio, al Comune per il patrocinio e infine un pensiero particolare desidero rivolgere a tutti gli operatori: perché sono quelli che spronano con grande pazienza, estro e competenza i nostri ragazzi, riuscendo a fargli fare dei lavori meravigliosi. Un lavoro che interpretano come missione”.

“Il buon cuore dei castellani si vede sempre in queste occasioni – osserva l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi – e io sono contento di aggiungere il mio ringraziamento a quello di Lucia Succi, presidente dell’associazione Senza Barriere, per l’ottimo lavoro svolto dagli operatori de La Ginestra e di Villa Balli, che da sempre sono impegnati nella organizzazione di questi laboratori, ai quali i ragazzi dei centri rispondono con grande entusiasmo. Un bilancio positivo, dunque, che deve essere considerato motivo di orgoglio per tutta Castelfiorentino”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa