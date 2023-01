Nuovo bando Servizio Civile Universale: 114 posti disponibili con Legacoop Toscana

È uscito il nuovo bando per il Servizio Civile Universale. Legacoop Toscana propone 3 progetti nell’ambito del programma “Toscana Inclusiva”, per un totale di 114 posti disponibili distribuiti presso le sedi e le strutture di alcune cooperative sociali toscane.

Ciascun progetto prevede azioni che puntano a migliorare, grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile Universale, la capacità di inclusione sociale e lavorativa degli ospiti delle sedi in cui il servizio si svolge.

Altra Toscana. È il progetto del Servizio Civile Universale dedicato alle disabilità: i volontari opereranno in centri diurni, residenze terapeutiche, strutture psichiatriche residenziali e cooperative sociali. Ci sono 47 posti disponibili, distribuiti nelle province di Prato, Firenze, Livorno, Siena, Massa Carrara, Grosseto, Lucca, Arezzo.

Meno soli Toscana. È il progetto del Servizio Civile Universale dedicato agli anziani e alle marginalità sociali (tossicodipendenze, violenza di genere, immigrazione etc): i volontari opereranno in Rsa, Centri giovani, centri riabilitativi, strutture di accoglienza semiresidenziale e residenziale e cooperative sociali. Ci sono 45 posti disponibili, distribuiti nelle province di Prato, Firenze, Livorno, Siena, Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Pisa.

Inclusiva-mente infanzia. È il progetto del Servizio Civile Universale dedicato all’infanzia: i volontari opereranno prevalentemente in asili nido ad alto valore sociale (ogni sede selezionata ha un’attenzione particolare alle azioni di accoglienza ed inclusione ed il volontario sarà chiamato a sostenere queste progettualità). Ci sono 22 posti disponibili distribuiti nelle province di Firenze, Prato, Livorno, Grosseto, Arezzo, Siena.

Gli aspiranti volontari potranno presentare domanda di partecipazione per il Servizio Civile Universale fino alle ore 14 del 10 febbraio 2023. Possono partecipare ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. Il servizio civile universale ha una durata di 12 mesi (25 ore settimanali). È previsto un rimborso spese di 444,30 € mensili.

Le informazioni su come presentare la domanda e le schede dei tre progetti sono disponibili sul sito di Legacoop Toscana: https://legacooptoscana.coop/servizio-civile/

Fonte: Legacoop Toscana