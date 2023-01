Ponte sull'Orme, c'è una data per la riapertura

La riapertura del ponte sull'Orme di Empoli, lungo la Statale 67, avverrà il 31 gennaio 2023, al termine dell'intervento che ha prima portato alla demolizione del vecchio ponte e poi alla realizzazione della nuova infrastruttura.

Un cantiere che di fatto ha preso il via nel mese di agosto 2022, con tre differenti fasi di lavorazione. A partire dalla cantierizzazione e dalla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi (30 giorni di lavori) presenti nel vecchio impalcato così da procedere con i lavori senza interrompere i servizi. A questa prima fase, è seguita quella relativa alla demolizione del ponte e al consolidamento delle due spalle (45 giorni) per poi concludere con la terza fase del cantieri, attualmente in corso, per la realizzazione del nuovo impalcato del ponte in appoggio alle spalle, adeguate e consolidate con struttura portante in acciaio (60 giorni).

A chiusura dell'intervento, è prevista la realizzazione delle opere di finitura quali parapetti, segnaletica orizzontale e verticale e altri piccoli interventi per la conclusione dell'opera che richiedono alcuni giorni ulteriori.

Un totale di circa quattro mesi e mezzo di lavori che andranno a completarsi in questo mese di gennaio, secondo la tabella di marcia stabilita nelle fasi di avvio dell'opera. Questo nonostante le difficoltà affrontate nella fase iniziale dell'intervento relativo allo spostamento dei sottoservizi per il ritardo nella consegna dei materiali e nonostante l'aumento delle risorse legate all'aumento dei prezzi che hanno interessato anche i cantieri pubblici.

