Promozione, il Gialloblu Castelfiorentino riparte da San Miniato

Dopo la sosta natalizia, tutto è pronto per ripartire. Sabato alle ore 21 il Gialloblu Castelfiorentino torna al PalaBetti per ospitare la Pallacanestro San Miniato nella gara valida per l’ultima giornata del girone di andata (arbitri Cartocci di Sesto Fiorentino, Calamassi di Firenze).

Reduce da un filotto di quattro risultati utili consecutivi, che oggi permettono ai ragazzi di Dario Chiarugi di guardare la propria classifica da tutt’altra prospettiva dopo un inizio di stagione tutto in salita, il Gialloblu si appresta a ricevere la diretta inseguitrice, attualmente a -2, con l’obiettivo di portare a casa il quinto acuto consecutivo ed inaugurare nel modo migliore il 2023.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino