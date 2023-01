Racconti, creatività, ferri e gomitolo: non solo libri alla Biblioteca di Empoli

Nuovo anno, iniziative a non finire nelle sale della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, con bambine, bambini, ragazze e ragazzi protagonisti di un'offerta fatta di libri, storie e laboratori. Senza dimenticare un appuntamento che riunisce tutti gli amanti del lavoro a maglia: ad aprire la settimana di incontri sarà infatti, lunedì 9 gennaio alle 15.30, "Sferruzza, Sferruzza" con le creative Sferruzzanti, pronte a dare consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'. Per partecipare all’incontro, è necessario scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Per quanto riguarda i più piccoli, si comincia martedì 10 gennaio alle 17 con L’Ora del Racconto "Buona notte e sogni d'oro! Si, ma… chi dorme nel lettone?": per partecipanti da 3 a 7 anni di età, si svolgerà nella Torre del racconto con la bibliotecaria Antonella. Il giorno seguente, 11 gennaio, alla stessa ora, sarà la volta di "Plume au pays des tigres" (8-11 anni), nuovo immancabile appuntamento mensile con le letture in lingua francese, a cura dell’associazione Fil Rouge. Giovedì 12 gennaio alle 17 spazio a L’Ora del Fare "Dinosauri tra gli scaffali" (4-10 anni), laboratorio creativo con la bibliotecaria Giulia. Sabato 14 gennaio, infine doppio appuntamento da non perdere: al mattino, alle 10 e alle 11, tornerà "Ti regalo un giorno da bibliotecario! Prova l’esperienza di fare il bibliotecario nella nostra biblioteca": i partecipanti (7-10 anni), guidati dall’esperta bibliotecaria Antonella, scopriranno i segreti di questo affascinante e interessante mestiere. Alle 17 invece ci sarà L’Ora del Fare "Sfumature di blu" (4-10 anni), un laboratorio creativo con la bibliotecaria Giulia dedicato ai colori.

Tutte le iniziative della Sezione Ragazzi sono su prenotazione da effettuare scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o chiamando lo 0571 757873.

ORARI - La Sezione ragazzi è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 10 - 19 e il sabato con orario 9 - 13 e 16 - 20. L’orario in vigore per la sezione generale della biblioteca è invece dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 il sabato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa