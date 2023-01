Caduta di intonaco all'Enriques, la Lega: "Discussione rifiutata in Consiglio"

La mozione, in cui si invitava il Sindaco e alla Giunta “a sollecitare immediate manutenzioni ordinarie e straordinarie adeguate a preservare il prestigio dell’Istituto e a garantire i diritti dello studente” ottiene il consenso solo della Lega, il resto del consiglio si astiene.

Di fatto il PD sostiene di aver avuto interlocuzioni private con il Sindaco che ha aggiornato sulla situazione e tanto basta a rassicurare la rappresentanza politica di maggioranza.

Il Sindaco riferisce comunque di aver sollecitato immediatamente gli organi preposti e il Consigliere metropolitano delegato all’edilizia scolastica, Giacomo Cucini

Sindaco di Certaldo, è di ritenere a titolo personale che gli interventi in atto, compresi quelli precedentemente effettuati, siano comunque interventi “spot” cioè non risolutivi a una situazione che avrebbe bisogno di ben altri provvedimenti e di aver incontrato gli studenti protagonisti della manifestazione spontanea.

Come consigliere comunale ritengo comunque di aver raggiunto l’obiettivo prefisso di far discutere l’argomento nel consiglio comunale di Castelfiorentino visto che l’interrogazione, strumento che avrei ritenuto più idoneo, è stato rifiutato alla discussione ritenendolo “istituzionalmente forzato” non essendo l’Enriques di competenza del Comune come del resto avevo premesso in tutti gli atti. Un'interrogazione sulla causa del distacco del cornicione, sui lavori che dovranno essere effettuati per il ripristino ed i relativi costi è già stata presentata in Città metropolitana dal nostro consigliere della Lega Cecilia Cappelletti.

Le mie perplessità permangono sul fatto che l’amministrazione non sia a conoscenza ad oggi se l’istituto debba essere oggetto di un programma di interventi ordinati e straordinari visto, che come ci conferma lo stesso Sindaco, le criticità anche importanti perdurano da tempo.

Vorrei auspicare che anche in futuro il Consiglio Comunale, quale organo di pubblica trasparenza, possa essere informato sugli sviluppi così come ci sono incontri informali sull’accaduto con gli studenti visto che allo stesso pari la competenza è della Città Metropolitana.

Susi Giglioli, Lega Castelfiorentino