Servizio civile Arci: 30 posti disponibili nell'Empolese Valdelsa

C'è tempo fino al 10 febbraio alle 14 per candidarsi al bando di Servizio Civile Universale che ha portato finanziamento del Programma di Arci Servizio Civile Empoli e dei 5 progetti ad esso collegati, per un totale di 30 posti.

Il nostro programma dal titolo EduCare: Educazione e cura del territorio empolese Valdelsa Valdarno e le schede dettagliate dei 5 progetti possono essere visionati accedendo al sito.

I NOSTRI PROGETTI

CONNETTIAMOCI AL MMAB: CULTURA IN PRIMO PIANO

Il progetto favorisce la partecipazione de i cittadini alla vita culturale del comune di Montelupo F.no attraverso la conoscenza del patrimonio sto rico e artistico del territorio.

Sede di realizzazione: MMAB Montelupo Fiorentino

Posti disponibili 6

IL COMUNE SI FA SOCIAL: UN COMUNE DA COMUNICARE

Il progetto intende avvicinare i cittadini al comune di Montelupo Fiorentino favorendo un pieno accesso ai servizi del territorio.

Sedi di realizzazione:

Comune di Montelupo Fiorentino

Posti disponibili 4

Palazzetto dello Sport Sergio Bitossi di Montelupo Fiorentino

Posti disponibili 2

A FUTURA MEMORIA!

Il progetto intende promuovere la conoscenza storica del territorio e le esperienze di impegno sociale e favorire la promozione dei diritti e della pace

Sedi di realizzazione:

Comitato Territoriale Arci Empolese Valdelsa APS

Posti disponibili 2

Anpi Sez. Empoli

Posti disponibili 2

Aned Empolese Valdelsa

Posti disponibili 1

Casa della Memoria di Empoli

Posti disponibili 1

TAKE CARE

Il progetto mira a potenziare l'assistenza domiciliare e gli interventi di prevenzione del benessere per il mantenimento dell autonomia delle persone anziane del territorio

Sedi di realizzazione:

Uisp Empoli Valdelsa

Posti disponibili 4

Auser Cultura e Solidarietà Montelupo F.no

Posti disponibili 4

SOCIOTECA

Il progetto promuove l'inclusione degli over 65 residenti a Vinci, Cerreto Guidi e Capraia e Limite

Sedi di realizzazione:

Associazione Culturale Medicea APS

Posti disponibili 1

Biblioteca Pablo Neruda di Limite sull'Arno

Posti disponibili 1

Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa

Posti disponibili 2

COME CANDIDARSI

La candidatura avviene esclusivamente on line attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it/. Ai fini della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dello SPID.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Tutti i ragazzi e le ragazze che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni. Tutti i nostri 5 progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un impegno di 25 ore settimanali su 5 giorni di servizio. Il compenso previsto è di € 439,50. Avvio previsto intorno a Maggio 2023.

DOVE TROVARCI

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda, potete trovarci:

- Tutti i giovedì del mese di Gennaio dalle 9:30 alle 12:30 saremo al mercato di Empoli con un banchino informativo sia vicino al Bar Stadio che fuori il PalAramini.

- Martedì 10 Gennaio 2023 dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 si terrà un Open Day presso la sede di Arci Servizio Civile Empoli APS in via M agolo 29 a Empoli (Circolo Arci A vane, primo piano)

- Giovedì 19 Gennaio 2023 dalle ore 18:00 alle 19:30 si svolgerà un Open Day all interno del MMAB di Montelupo Fiorentino in Piazza Vittorio Veneto 10

Fonte: Arci Empolese Valdelsa