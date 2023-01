Buongiorno, oggi per la prima ricetta dell'anno 2023, ringrazio Luigi che mi ha mandato una ricetta originale e di riciclo! Se vi avanza qualche pezzo di pandoro o avete del pandoro in più potete realizzare dei tartufini di pandoro.

Come ha detto la Cri in trasmissione potrebbero essere degustati per un aperitivo o come dessert da accompagnare ad un liquore pregiato.

Tartufini di pandoro con nocciole e sesamo

Ingredienti per 18 porzioni circa

250 gr di pandoro

100 gr di ricotta

2 cucchiaini di zucchero a velo

20 nocciole sgusciate

2 prese di sale

Per decorare

6 cucchiai di paprica dolce

80 ml di olio di semi

200 gr di semi di sesamo

Preparazione

Tagliate il pandoro a dadini e sminuzzate con la punta delle dita fino ad ottenere delle briciole. Disponetelo in una ciotola e aggiungete la ricotta, il sale e lo zucchero a velo. Iniziate a mescolare con una forchetta e poi amalgamate a mano in modo da ottenere un impasto omogeneo e ben lavorabile. Dividetelo in piccoli pezzi da circa 20 gr l’uno (le dimensioni di una piccola noce), arrotondateli tra i palmi della mani, create una fossetta nel mezzo e inseritevi una nocciola. Richiudete l’impasto e arrotondatelo di nuovo in modo da ottenere delle sfere. Tostate i semi di sesamo in una padella antiaderente ben calda senza grassi. Quando avranno assunto un bel colore dorato e rilasceranno il loro profumo, trasferiteli in un piatto fondo. Versate il altre due ciotole la paprica e l’olio di semi. Rotolate ogni pallina nella paprica, poi ungetela con l’olio, aiutandovi con i polpastrelli, infine rotolate i tartufini nel sesamo, facendo ben aderire i semini alla superficie.

Luigi

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.