Arriva il fanalino di coda Cesena al PalaSammontana contro l'Use Gross

L’Use Computer Gross inaugura il nuovo anno solare con una sfida sulla carta alla portata. Sabato alle 21 al Pala Sammontana arriva infatti Cesena (arbitri Cassiano di Roma e Tommasi di Palestrina), squadra che attualmente si trova all’ultimo posto della classifica e che, oltretutto, ha in organico Hidalgo che ha lasciato i biancorossi in questa sessione di mercato per essere sostituito da Costa che farà così il suo esordio. A presentare la sfida è Tommaso Cappa, uno degli assistenti di coach Valentino.

"È una squadra che sta cambiando con il mercato – spiega – la rosa attuale è composta da Brighi, un play-guardia molto estroso, giocatore di striscia su cui loro si affidano molto. Da guardia hanno Favaretto, ala con buone soluzioni offensive al cui fianco gioca Lombardo, il giocatore più esperto della squadra romagnola con trascorsi importanti. Sotto le plance ci sono Lovisotto, giocatore alto ma con buone mani e Bracci, roccioso ed adatto al gioco dentro l’area. Da una panchina molto giovane escono Chiapparini, Ferrari, Rossi e Frigoli".

"Noi ci presentiamo a questa gara decisi ad affrontarla come fosse uno spareggio - prosegue - le vacanze di fine anno ci sono servite per integrare Valerio Costa che farà il suo debutto e cercheremo quindi di portare a casa questa vittoria che per noi sarebbe molto importante".

Fonte: Use Basket Empoli