Vignettista aretino minacciato sui social da estremisti islamici

Paolo Lombardi, vignettista residente in provincia di Arezzo, ha ricevuto minacce social dopo la pubblicazione di una sua vignetta nell'ultimo numero di Charlie Hebdo. Il disegno di Lombardi – ex operaio ora pensionato, i cui lavori sono stati pubblicati anche su Le Monde e Le Figaro – raffigura una donna che urina sull'immagine dell'ayatollah Khamenei ed è stato inserito sulla prima pagina del numero speciale della rivista parigina, il quale commemora l'anniversario dell'attentato del 2015 e prende di mira le repressioni del regime di Teheran.

Le autorità aretine hanno quindi aumentato la vigilanza intorno al disegnatore, mentre la prefettura di Arezzo deciderà se adottare misure ancora più mirate.

Lombardi ha partecipato a un concorso indetto dal giornale francese ed è rientrato tra i 35 vignettisti scelti per la pubblicazione in prima pagina. "Questa vignetta è frutto della mia indignazione per quanto accade in Iran" ha dichiarato l'artista.