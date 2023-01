L’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per ospitare Valdisieve

Resettare e ripartire, immediatamente. E’ questo l’obiettivo dell’Abc Solettificio Manetti che domenica alle ore 18 torna al PalaBetti per ricevere Valdisieve nella penultima giornata del girone di andata (arbitri Orlandini di Livorno, Signori di Piombino). Una gara delicata, come tutte in questa stagione e come sempre dopo la sosta natalizia, ma in cui i ragazzi di coach Walter Angiolini scenderanno in campo con la volontà di riscattare la sconfitta di Cecina in Coppa Toscana e riprendere la corsa interrotta lo scorso 18 dicembre.

La formazione fiorentina, guidata da coach Filippo Pescioli, si affida ad uno zoccolo duro ormai consolidato, composto dalle conferme di capitan Occhini, peraltro capocannoniere della scorsa stagione, e dei vari Piccini, Municchi, Giulio Maltomini, Sarti, Morandi e Bartolozzi, divenuti ormai vere e proprie bandiere biancoverdi. A loro, in estate, si sono aggiunti gli innesti dell’altro fratello Maltomini, Andrea, playmaker classe 2003 ex Biancorosso Empoli in C Silver, e degli esterni Edoardo Corradossi e Pietro Forzieri, entrambi classe 2003 reduci dalla scorsa stagione in maglia Pino Firenze, dove sono stati aggregati alla serie B.

Dal canto suo l’Abc Solettificio Manetti, consapevole che l’errore più grande da evitare sia quello di affidarsi alla classifica, scenderà in campo spinta dalla duplice motivazione di riprendere il proprio ruolino di marcia e difendere un PalaBetti ad oggi ancora inespugnato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino