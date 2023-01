Lavori alla conduttura di Acque in via Del Bravo, in arrivo modifiche alla viabilità

L'anno nuovo inizia con un importante intervento di Acque spa per il risanamento della rete idrica su via Angiolo del Bravo, in centro storico, che interessa circa 100 metri di condotta posta sotto il lastricato. A causa del repentino peggioramento delle condizioni della condotta, infatti, nel corso degli ultimi mesi, lungo questo tratto, si sono verificati una serie di guasti e l’acqua fuoriuscita, non trovando sbocco sulla superficie per la pavimentazione in pietra, ha provocato una serie di infiltrazioni in alcune cantine interrate delle abitazioni ubicate lungo la strada. Per questo verrà eseguito un intervento a completo risanamento della condotta, con cui si prevede la sostituzione dell’attuale con una nuova in ghisa sferoidale, per un tratto di circa 100 metri, lavori che prevedono un costo complessivo di 50mila euro.

"Si tratta di un lavoro necessario e non più rimandabile, che richiederà due mesi e mezzo di modifiche alla viabilità di collegamento con la parte bassa del centro storico - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Come amministrazione, lo abbiamo sollecitato da tempo, anche a causa delle numerose rotture che si sono verificate negli ultimi tempi lungo questo tratto, causando problemi di sicurezza oltre che disagi. Sarà un cantiere che durerà 75 giorni e che comporterà alcune importanti cambiamenti alla circolazione; per questo motivo abbiamo deciso, in accordo con Acque, di far partire i lavori in gennaio, un periodo più appropriato per le modifiche da attuare, che dovranno essere condivise con cittadini, esercenti, operatori economici e attività turistiche". Proprio nell'ottica di un percorso di informazione e condivisione, l'amministrazione ha organizzato per lunedì 9 gennaio due incontri pubblici, uno alle 14.30, in Sala del Consiglio, per esercenti, operatori economici e attività turistiche, e l'altro alle 18.30 nella sede Shalom in Piazza Buonaparte, aperto alle cittadine e ai cittadini residenti in via Del Bravo e nelle strade limitrofe. Si raccomanda la partecipazione anche ai residenti di via Conti, piazza della Repubblica, piazza Mazzini, via Vittime del Duomo, via Rondoni, piazzetta Santo Stefano, via de’ Mangiadori, piazza Bonaparte, via Del Bravo, viale Matteotti, via Maioli, via Bagnoli, piazzetta Pancole, via Pancole, piazza XX Settembre, vicolo Borghizzi, via Ferrucci, via Calenzano, via Montegrappa, via Castelfiorentino e via Ranci.