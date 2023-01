Il rilancio della Kemas Lamipel S. Croce passa ancora dal Pala Francescucci di Cantù

Il rilancio della Kemas Lamipel S. Croce, eliminata in Coppa Italia Del Monte ai quarti di finale, passerà ancora dal Pala Francescucci di Cantù. Per ironia della sorte e del calendario, i biancorossi disputeranno in Brianza la prima gara del 2023, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di A2 Credem Banca, dopo avervi giocato l’ultima del 2022. Si giocherà di sabato, 7 gennaio, alle 20.30, partendo sì dal 3-0 incassato da Colli e compagni appena otto giorni fa, ma anche dal quarto posto della Kemas Lamipel, pienamente concentrata sul campionato, in ottica piazzamento play-off. La Pool Libertas padrona di casa, in classifica, è sesta, ad appena una lunghezza dai conciari e con un ruolino di marcia interno impressionante: una sola sconfitta, subita al tie-break contro Bergamo nella gara di esordio, e dopo soltanto vittorie. Nel match di Coppa hanno fatto la voce grossa l’opposto Kristian Gamba, con 21 punti, e soprattutto lo schiacciatore Ottaviani, 14 punti, a tratti immarcabile tra mani-fuori e palle piazzate. Due punti fermi del “6+1” canturino in vista del match di campionato. In coppia con l’esperto posto 4 laziale scenderà in campo Alessandro Preti, al centro Monguzzi-Aguenier, palleggiatore Alessio Alberini, libero Luca Butti. S. Croce risponderà con la diagonale Coscione-Motzo: il giovane opposto, ex della partita assieme allo stesso Coscione, a Tino Hanzic, e a Maiocchi, è il secondo miglior attaccante di tutta la serie A2 Credem Banca, contando i punti realizzati per set. Meglio di lui soltanto Breuning Nielsen, pari ruolo in forza alla Videx Grottazzolina. In banda coach Mastrangelo dovrebbe scegliere ancora una volta Maiocchi e capitan Colli, anche se Hanzic ha fatto vedere segnali importanti e sta entrando in condizione. Al centro partiranno Truocchio e Vigil Gonzalez, libero Davide “Morgan” Morgese. Le statistiche parlano di una vittoria in trasferta che manca dalla 9’ giornata, 27 novembre, giorno dell’esordio di Manuel Coscione in regia. Un blitz esterno sabato sera lenirebbe in parte le ferite di Coppa Italia e lancerebbe la Kemas Lamipel all’assalto delle prime tre della graduatoria.

LA PRESS CONFERENCE. In settimana hanno parlato del prossimo match il coach Vincenzo Mastrangelo e il centrale Mirco Compagnoni.

Vincenzo Mastrangelo (1^ All.): “Il nostro percorso fino ad ora ha avuto due facce: uno, in casa, da squadra importante, con una sola sconfitta al passivo, uno in trasferta con difficoltà sulle quali stiamo lavorando, anche se una delle nostre partite migliori è stata quella di Bergamo. Non mi piace fare i bilanci a metà stagione, i bilanci si fanno alla fine. Sicuramente quando non vanno bene le cose, come per i quarti di Coppa Italia, posso assicurare che la squadra e lo staff sono i primi ad essere arrabbiati e delusi. Il campionato è come ci si aspettava, difficilissimo e di alto livello. Ogni partita è una storia a sè, va affrontata come una finale e come se non ci fosse un domani. In allenamento stiamo spingendo, il lavoro ci porterà avanti”.

Mirco Compagnoni: “Il 2022 per me è stato un anno positivo. Le occasioni che ho avuto mi hanno aiutato ad arrivare dove sono, cioè in A2 e in una piazza importante come S. Croce. Spero che il 2023 mi aiuti a migliorare ulteriormente dal punto di vista tecnico. A livello di obiettivi di squadra ancora non possiamo definirli: non abbiamo ancora raggiunto il nostro massimo livello di gioco ed essendo una squadra giovane credo possiamo avere margini di miglioramento incredibili”.

Le loro parole qui: https://fb.watch/hUZYsrspIN/

ARBITRI: Arbitreranno Matteo Selmi, Michele Marconi.

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER:

POOL LIBERTAS CANTU’: 1 Giannotti Francesco P, 3 Monguzzi Dario C, 4 Butti Luca L, 5 Gamba Kristian O, 6 Ottaviani Giuseppe S, 7 Aguenier Jonas Bastien Baptiste C, 8 Mazza Federico C, 9 Rota Giacomo S, 10 Alberini Alessio P, 12 Galliani Alessandro S, 14 Preti Alessandro S, 16 Compagnoni Federico S, 17 Picchio Matteo L.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

LA GIORNATA (15^ giornata, 7-8 gennaio 2023)

Tinet Prata di Pordenone-Agnelli Tipiesse Bergamo

Pool Libertas Cantù-Kemas Lamipel S. Croce

HRK Motta di Livenza-BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Videx Grottazzolina-Tonno Callipo Vibo Valentia

Cave del Sole Lagonegro-Conad Reggio Emilia

Consar RCM Ravenna-BCC Castellana Grotte

Consoli MC Donald’s Brescia-Delta Group Porto Viro