Nuovo campo a Cerreto Guidi intitolato a Palatresi, investimento da 400mila euro

È stato inaugurato oggi a Cerreto Guidi il nuovo campo sussidiario in erba sintetica a 11 che è sorto a fianco dello stadio principale, intitolato ad Alessandro Palatresi.

Fin dalla progettazione della nuova scuola primaria, nata sul terreno del vecchio campo “Caracosta”, la scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di realizzare un nuovo campo di calcio sussidiario.

Per questo il Comune di Cerreto Guidi ha partecipato al bando “Sport e periferie” finalizzato alla realizzazione e alla rigenerazione degli impianti sportivi, ottenendo un finanziamento di circa 200mila euro che insieme alle risorse ottenute tramite un mutuo, ha consentito di completare l’intervento, che tra progettazione e lavori, ha richiesto un impegno di circa 400mila euro.

L’opera, realizzata dalle ditte Icetsport e Pucci, è stata coordinata dal direttore dei lavori, Arch. Stefano Gasparrini.

"Queste opere sono frutto di una progettazione e di finanziamenti sovra comunali senza i quali non sarebbero possibili - ha detto il sindaco Simona Rossetti - il nuovo campo rientra in un percorso più ampio che si lega all’inaugurazione della nuova scuola sul vecchio Caracosta. Da lì ci siamo adoperati per realizzare un nuovo impianto che nasce da sforzo congiunto per il quale ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per arrivare al traguardo. Per giungere a un taglio del nastro come quello di oggi, c’è bisogno di un lavoro importante e di tanta fatica. Sono contenta che sia stato messo a disposizione della Polisportiva Real Cerretese e della comunità, un nuovo impianto che è un messaggio per i giovani a fare sport non solo per ottenere risultati agonistici, ma per fare gruppo e fortificarsi per le attività della vita di tutti i giorni".

La nascita del nuovo campo risponde alle crescenti necessità per gli allenamenti di tutte le squadre del settore giovanile. Per questo, intervenendo all’inaugurazione, il Presidente della Real Cerretese Riccardo Palatresi ha parlato di un giorno speciale, ringraziando l’Amministrazione comunale.

A Cerreto Guidi, per l’inaugurazione, è arrivato il Presidente della Regione Eugenio Giani che ha anche la delega per lo sport.

"Ho voluto essere qui per testimoniare, a nome della Regione, l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi. Lo sport è un elemento centrale nella vita di ciascuno di noi e centrale per la vita di una comunità. Attraverso lo sport ci si forma e si cresce. Ogni volta che nasce un impianto per fare sport bisogna esserne felici e ringraziare chi ha creato, come oggi a Cerreto Guidi, le condizioni perché questo accadesse. Ringrazio il Sindaco di Cerreto Guidi per quello sta facendo con grande concretezza".

All’inaugurazione ha portato il saluto della Federazione Italiana Gioco Calcio, il presidente del Comitato Regionale toscano, Paolo Mangini.

Tra gli ospiti, ha preso inoltre la parola Dario Dainelli, ex calciatore di Serie A con oltre 400 presenze in Serie A e che è ormai diventato cerretese d’adozione.

Nel suo intervento ha voluto ricordare ai tanti giovani presenti, che fare sport non significa vincere o diventare campioni, ma intraprendere un cammino virtuoso per la crescita individuale.

Il nuovo campo sussidiario sarà a disponibile per gli allenamenti già da lunedì 9 gennaio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa