Rissa dopo match tra Allievi, una partita di calcio per 'fare la pace'. Partecipa il Pisa

Una partita per 'fare la pace' e mettersi alle spalle quanto accaduto. Le denunce e i processi andranno probabilmente avanti, ma almeno a livello simbolico la partita di oggi tra Romito e San Frediano intende chiudere una brutta vicenda che di sportivo aveva ben poco: alla fine del match disputato lo scorso ottobre nella categoria Allievi (2006), infatti, è scoppiata una maxi-rissa che si è conclusa con denunce e 5 Daspo.

Oggi il Romito e il San Frediano sono scesi in campo per 'fare pace'. L'idea è venuta ad un professore di religione, Tommaso Giani, di Pontedera, che ha proposto di usare lo strumento migliore per riappacificare gli animi: lo sport, appunto. Ha quindi coinvolto il Pisa Sporting Club per organizzare una partita con giocatori misti. All'evento hanno partecipato anche i neroazzurri Simone Canestrelli, ex Empoli, e Penitro Beruatto, arrivati al termine del match per firmare autografi e salutare i presenti. Un bel momento di sport per dimenticarsi quanto accaduto e dire un netto no ad ogni tipo di violenza, soprattutto nello sport. Il tutto si è svolto in un clima disteso e di divertimento.