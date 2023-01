Navetta dal capoluogo al cimitero per gli anziani di San Casciano

Al via un nuovo servizio che facilita gli spostamenti degli anziani nel capoluogo. Il Comune attiva un bus navetta gratuito per condurre i cittadini al cimitero di San Casciano in Val di Pesa. Ogni giovedì, con partenza da piazza della Repubblica, l’autobus effettuerà due viaggi giornalieri, il primo alle ore 10.10, il secondo alle ore 11. Dal camposanto il veicolo ripartirà alle ore 10.50 e alle ore 11.30. “E’ un nuovo percorso che abbiamo deciso di attivare – dichiara la vicesindaca Elisabetta Masti – per migliorare la mobilità locale e rispondere alle richieste espresse dalle persone che possiedono scarsa autonomia e hanno difficoltà negli spostamenti”.

Il servizio si inserisce nel progetto, attivo da qualche anno, “Muoversi in comune” che ha messo a disposizione della comunità una navetta ad integrazione del servizio pubblico esistente finalizzata a migliorare i collegamenti delle frazioni con il capoluogo. L’utilizzo del mezzo collettivo, sperimentato con successo a San Casciano, apprezzato e fruito da cittadini, si estende con un ulteriore percorso che vuole favorire in particolare la popolazione anziana attraverso una forma di mobilità alternativa e partecipata.

“Oltre un quarto dei residenti sancascianesi supera i 65 anni e tanti sono gli ultraottantenni che desiderano spostarsi agevolmente– ha aggiunto la vicesindaca – la navetta che permette ai cittadini di raggiungere senza alcun costo il cimitero vuole rafforzare la rete di trasporto integrata e innovativa ed offrire uno strumento di inclusione sociale a tutti coloro, anziani e persone sole, che per varie ragioni, rischiano isolamento ed emarginazione”.

Il progetto “Muoversi in comune” è attivo dunque il lunedì mattina, giorno del mercato settimanale a San Casciano, e il giovedì mattina in corrispondenza dell’apertura degli uffici comunali e di altri servizi della sfera socio-sanitaria. Altro aspetto di rilievo è quello ambientale. Il servizio favorisce esperienze di mobilità sostenibile poiché disincentiva l’utilizzo del veicolo personale.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino