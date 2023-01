Nuovo anno, vecchie abitudini: ripartite le iniziative contro l'abbandono rifiuti ad Altopascio

Nuovo anno, vecchie - buone - abitudini. Riparte anche nel 2023 il progetto SostenibiliAMO grazie al quale Comune, cittadini e associazione di promozione sociale Live Better - Vivi Meglio si prendono cura di Altopascio, centro e frazioni. Cittadini e persone che devono svolgere lavori socialmente utili gomito a gomito per pulire il territorio, ogni sabato mattina, con l’obiettivo di coniugare coesione sociale a sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana al coinvolgimento della popolazione.

Anche oggi, sabato 7, si è ripetuto il rito: stavolta è stata adottata una parte di via della Sibolla, una zona spesso bersaglio degli incivili che abbandonano rifiuti. I volontari hanno recuperato un buon quantitativo di spazzatura, tra sacchetti e materiali ingombranti di vario tipo. Nelle giornate di pioggia, poi, l’appuntamento si trasforma anche in un momento di condivisione di buone pratiche e consigli per introdurre nella propria quotidianità uno stile di vita maggiormente rispettoso e attento alla causa ambientale.

“Continuiamo a prenderci cura del nostro paese - commentano l’assessore all’ambiente Daniel Toci e la responsabile del progetto, Elena Viscusi dell’associazione Live Better - Vivi Meglio -. Centro e frazioni sono il nostro campo di azione e con questo progetto ambiente e aggregazione si uniscono innescando una ricaduta benefica per il territorio e per i cittadini. Da quando siamo partiti, in autunno, tante sono le persone che si sono aggiunte e iscritte alle varie iniziative e così dovrà essere anche nel 2023: la nostra battaglia contro la pratica incivile di chi abbandona i rifiuti non finisce”.

Ogni sabato, dalle 9, la squadra si ritrova in un punto diverso e interviene su porzioni di territorio per togliere i rifiuti e la sporcizia e portare cura, decoro, attenzione e amore per l’ambiente e per la cosa pubblica. Tutti possono partecipare: per farlo, è sufficiente iscriversi sul sito dell’associazione www.live-better.it oppure contattare l’associazione a livebetteraps@gmail.com; 3494696076.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa