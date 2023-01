La principale piazza di Empoli fatta coi Lego: l'opera di un 19enne

Una piazza Farinata degli Uberti addobbata a festa per il Volo del Ciuco. Una rappresentazione in tutti i suoi dettagli, con il carretto dei gelati di Romolo Bagnoli ai primordi della Sammontana e l'orologio sul campanile della Collegiata, distrutto dopo la Seconda Guerra Mondiale e mai più ripristianto. Sul sagrato i figuranti in costume, al centro la fontana del Pampaloni e ai lati gli empolesi che osservano dietro i cordoli l'arrivo del ciuco lasciato volare dal campanile.

Come una fotografia. Se non fosse che la rappresentazione è stata ricostruita con i mattoncini Lego. Oltre 60mila piccoli pezzi per una ricostruzione fedele dell'intera piazza sui tre lati, vista dal lato di Palazzo Ghibellino.

A realizzare questa ricostruzione è stato Lorenzo Vezzi, 19enne studente del liceo artistico, empolese doc che durante la pandemia ha dato libero sfogo alla sua creatività. Ad assecondarlo suo padre Marco, che lo accompagna da più di un anno in giro con la ricostruzione nelle fiere di tutto il Centro-Nord Italia.

La ricostruzione di 2,2 x 1,6 metri è stata fatta "non con il computer ma 'a braccio'", acquistando i pezzi su Internet da quasi tutta Europa per dare la fedeltà necessaria al paesaggio. "Ad esempio abbiamo rifatto tutta la Collegiata perché il colore del marmo è verde, come per il duomo di Prato", racconta Marco Vezzi.

"Da luglio ad oggi abbiamo fatto 18 mostre, nel 2021 siamo stati a Modena e non ci siamo più fermati - spiega Marco Vezzi - la prossima mostra sarà a febbraio a San Mauro Torinese, poi Cremona, Genova. Andiamo solo in posti nuovi".

Manca solo Empoli. "Abbiamo proposto all'amministrazione a fine 2022 di far mostrare l'opera gratuitamente in città, dopo che al Tuscany Hall a Firenze sono stati strappati 10mila biglietti. Le mostre Lego sono una realtà importantissima e portano anche introiti importanti, a Verona sono stati strappati 88mila biglietti in 2 giorni con incassi importantissimi".

Per ora le foto di una delle ultime mostre, quella di Bologna, con la rappresentazione di piazza Farinata ha fatto il giro su uno dei gruppi Facebook più popolati, 'Empoli Nostra'. In attesa di poter vedere anche dal vivo la dettagliata e fedele ricostruzione in mattoncini.

Elia Billero