Lutto a Capraia e Limite per Riccardo Pucci e Italo Burchi

Riccardo Pucci in un suo fotomontaggio

In due giorni, due figure storiche di Capraia e Limite sono venute a mancare tra ieri e oggi. Ieri è scomparso Riccardo Pucci, del locale gruppo fotografico. Domani si terranno i funerali nella chiesa di San Lorenzo a Limite alle 14.30. La camera ardente invece è allestita all'ospedale di Empoli. Lascia la moglie e il figlio.

Le condoglianze arrivano dal sindaco Alessandro Giunti. Mentre lo ricorda così Enzo Sanchini del Gruppo fotografico di Limite: "Riccardo Pucci stava lottando con la malattia da un po' di tempo con tenacia e forza d'anima. Era una grande persona, sempre disponibile e piena di vitalità, anche nella passione per la fotografia. Ci mancherà la sua allegria e le sue risposte sempre pronte a chi gli rivolgeva le più strane richieste inerenti la fotografia"

Nella giornata di oggi invece è venuto a mancare Italo Borchi, presidente onorario della Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Il grazie per quanto fatto in vita arriva dal primo cittadino in un post: "Una grande persona, seria, sincera, appassionata della ceramica, dell'arte, sempre pronto a collaborare con il Comune e con le associazioni. Lo voglio ricordare durante la consegna del Premio Navicello alla Fornace alcuni anni fa. Italo, ci lasci un immenso vuoto, non ti dimenticheremo mai. Lasci un'eredità artistica importante che dovremo saper cogliere. Sincere condoglianze alla moglie Carla e a tutti i parenti e gli amici".