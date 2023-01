Tornano gli incontri all'Associazione Archeosofica di Empoli

L'Associazione Archeosofica riprende le attività per il 2023 presentando dodici incontri ad ingresso libero che spazieranno su argomenti di grande fascino ed interesse quali l'antica civiltà Egizia con i suoi riti e simboli, l'origine e il significato delle costellazioni dello Zodiaco, La Stella dei Magi,

I misteri dell'aldilà, della reincarnazione e dell'aura umana, per concludere con le leggende che ruotano intorno al ciclo bretone di Re Artù e al mito del Santo Graal.

Il primo appuntamento dal titolo "Il Mistero delle Piramidi" si terrà giovedì 12 gennaio alle 21.15 presso la Coop Geos in Via Luigi Pirandello 40 a Empoli.

Se parliamo di Egitto la prima immagine che ci viene alla mente sono le Grandi Piramidi, il simbolo visibile del misterioso Egitto specchio di un’epoca di splendore, in gran parte ancora sconosciuta e forse più arcaica di quanto oggi ci viene insegnato. Le piramidi riassumono e rappresentano la chiave preziosa dell’antico Egitto. Infatti, non si tratta soltanto di constatare nelle piramidi le tracce della scienza di una civilizzazione ormai dispersa da millenni, si tratta piuttosto di scoprire, impresso nei colossali e simmetrici tumuli di granito, un sapere che ancora oggi, nonostante il progresso scientifico e tecnologico raggiunto, stupisce i più scettici e rigorosi investigatori.

Per informazioni contattare il 334 9715537 o info.empoli@boxletter.net

TUTTI GLI INCONTRI

12 gennaio – Il mistero delle Piramidi

19 gennaio – I simboli egiziani

26 gennaio – Il libro egiziano dei morti

2 febbraio – Origine e significato delle costellazioni

9 febbraio – Il simbolismo dello zodiaco

16 febbraio – I Re Magi e la stella del Messia

23 febbraio – Il significato dei colori dell'aura

2 marzo – Alle frontiere dell'aldilà

9 marzo – La dottrina della reincarnazione

16 marzo – Il linguaggio dei miti e dei simboli

23 marzo – La leggenda del Sacro Graal