Agguato di tifosi del Napoli in autostrada, nell'area servizio dove morì Gabriele Sandri

Scontri all'area di servizio dell'autostrada A1 di Badia al Pino Est, nell'Aretino, tra i tifosi del Napoli a quelli della Roma. A dare la notizia dell'agguato con sassi e lacrimogeni è la questura di Arezzo. I romanisti devono raggiungere Milano per lo scontro in trasferta con il Milan. La polizia per scongiurare situazioni di pericolo ha bloccato anche il traffico autostradale. Ci sono code di 9 km. Il luogo dello scontro è tristemente noto per la morte del tifoso laziale 26enne Gabriele Sandri, colpito da un colpo sparato l'11 novembre 2007 dall'agente Spaccarotella durante il tentativo di disperdere gli scontri tra tifosi di Juve e Lazio.