Doppio elisoccorso nel Senese per due feriti in bici e moto

Elisoccorso chiamato a intervenire due volte questa mattina nel Senese per due differenti infortuni. Poco prima delle 11 a Radda in Chinti sulla sp112 un ciclista è caduto a terra. Il 57enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte da Pegaso 1. Sono intervenute anche ambulanza di Mercatale Val di Pesa e automedica di Radda in Chianti.

Poco dopo, alle 11.30, l'elisoccorso Pegaso 3 è intervenuto a Casole d'Elsa, su una strada impervia, per un 47enne caduto da una moto da cross.

Sul posto sono intervenuti anche l'automedica di Colle Val d'Elsa, l'ambulanza della Misericordia di Poggbonsi, i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino e speleologico toscano.