Svastiche ai giardini di Pagnana, la condanna dell'Arci

Nella giornata di sabato 7 gennaio il pannello informativo della pista ciclabile, situato nei giardini pubblici di Pagnana, è stato trovato imbrattato con scritte e simboli inneggianti al fascismo.

“Come Consiglio di Circolo siamo molto amareggiati e arrabbiati, non è la prima volta che il giardino della nostra frazione viene vandalizzato; negli anni scorsi più volte abbiamo scoperto panchine rotte, tavoli distrutti, imbrattamenti sui giochi per bambini e danni alla casina di legno situata nella piazza. Si parla di beni ad uso pubblico, messi a disposizione per la comunità, che ancora una volta vengono imbrattati e deteriorati da cittadini irresponsabili.

Questa volta, oltre alle scritte, sono apparse anche delle svastiche. Lo riteniamo un fatto molto grave, chi ha imbrattato il pannello ha oltraggiato la storia della nostra comunità e del nostro Circolo, che si fonda su valori antifascisti. Ci sentiamo di condannare questo atto come una forma di vandalismo ancora più grave, legata all’ignoranza del significato tristemente noto che hanno quei simboli e ad un pericoloso vortice che tende sempre di più verso una cultura d’odio e di violenza, ormai dilagante nel nostro paese.

Ribadiamo il nostro impegno, insieme anche alle altre associazioni antifasciste del territorio, a tenere sempre alta l'attenzione verso queste forme di disprezzo dei nostri valori comuni”.