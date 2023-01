Trovato morto 29enne disperso nel Pisano

Un 29enne dato per disperso nel pomeriggio di ieri è stato trovato cadavere il giorno successivo, domenica 8 gennaio, per un probabile atto di suicidio.

Il giovane si sarebbe gettato da un monumento storico di un comune del Lungomonte pisano. Il suo corpo è stato ritrovato in una via vicina questa mattina. Sul posto i sanitari inviati dal 118 ma per lui non c'era più niente da fare.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)