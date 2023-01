Vegliata dal cane a casa, muore in ospedale 67enne dopo giorni

E' deceduta in ospedale dopo giorni di cure Elena Frisan, 67enne di origine tedesca soccorsa nella sua casa di Fabbriche di Vergemoli in Garfagnana dopo un malore. A vegliarla nella sua abitazione era rimasto il cane. La donna abitava in una zona impervia al di là di un torrente da guadare. Per questo i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118 hanno faticato per poterla portare in ospedale a Lucca, dove poi purtroppo è deceduta a causa delle gravissime condizioni di salute.