Al via lo Sportello di Facilitazione Digitale a Carmignano

Uno Sportello di facilitazione digitale per aiutare chiunque abbia bisogno di essere accompagnato nell’infinito mondo informatico. Il Comune di Carmignano ha messo a disposizione un servizio gratuito dislocato nelle principali frazioni del territorio, per diffondere la consapevolezza e la dimestichezza negli strumenti pensati per semplificare la vita ai cittadini. Tre giovani volontarie del servizio civile saranno lì per formare i carmignanesi in difficoltà con la gestione dei dispositivi di ogni genere, dal cellulare al computer, passando dallo smartphone, e per accompagnarli nei servizi digitali comunali e nazionali.

“Giulia, Noemi e Martina saranno pronte ogni giorno a prendere per mano le persone in una sorta di viaggio di evangelizzazione digitale – spiega il sindaco, Edoardo Prestanti -. E’ un modo per creare consapevolezza e aumentare le competenze digitali, che in Italia sono basse in proporzione alla popolazione. Si tratta di un progetto di Anci con fondi PNRR a cui abbiamo aderito con entusiasmo”.

Sono 24milioni gli italiani fra i 16 e i 74 anni a non avere competenze digitali, 9 milioni non hanno accesso a internet e solo 10 milioni hanno un livello avanzato di preparazione. “E questo sportello servirà a diffondere la cultura digitale portando almeno allo step base le conoscenze della maggioranza dei carmignanesi – aggiunge l’assessore Dario Di Giacomo -. Questo è un servizio che mira a togliere la paura verso questo mondo che sembra tanto difficile, permettendo a chiunque di beneficiare di servizi che sono nati per semplificare la vita a tutti. Il fine è più inclusione e più coesione generazionale”.

Il progetto durerà un anno e si svolgerà in collaborazione con il Politecnico di Milano che ne monitorerà i risultati. L’aiuto che si può richiedere è dunque di due tipi, da una parte riguarda l’utilizzo dei servizi comunali e nazionali, dall’altra l’agevolazione nella gestione dei dispositivi informatici.

Ecco dove e quando:

- Spazio Giovani Comeana piazza c. Battisti, 17/18 - tel. 055 8716213

Lunedì - martedì - mercoledì 9.00 - 13.00

Giovedì - venerdì 9.00 - 12.00

- Biblioteca - Seano via Giovannini (accesso laterale) - 055 8705520

Lunedì - martedì - venerdì 9.00 - 13.00

- Comune - presso l'ufficio Anagrafe - piazza Matteotti, 1 - 055 8750234

Lunedì 8.30 - 16.30

Martedì - mercoledì - venerdì 8.30 - 13.30

Giovedì 8.30 – 18.00

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa