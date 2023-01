Salviamo gli alberi di Natale, come ripiantare gli abeti alle Cerbaie

Salviamo gli alberi di Natale. Questo il motto del progetto promosso dal Comune di Fucecchio in collaborazione con il Consorzio Forestale delle Cerbaie per recuperare gli abeti utilizzati durante le festività natalizie. Gli alberi raccolti saranno infatti ripiantati nei boschi delle Cerbaie, dando così nuova vita agli abeti e contribuendo ad un'importante azione di rispetto e salvaguardia dell’ambiente. Per tutti coloro che vogliano aderire a questo progetto con il proprio albero di Natale, è possibile contattare direttamente il Consorzio Forestale delle Cerbaie al numero 340 9847686, oppure via mail all’indirizzo info@consorzioforestalecerbaie.it.

“Si tratta di un'iniziativa che abbiamo intrapreso tre anni fa insieme al Consorzio Forestale delle Cerbaie - spiega Valentina Russoniello, assessore all'ambiente del Comune di Fucecchio - per dare una seconda vita agli alberi che hanno addobbato le nostre case nel periodo delle feste. Vuol essere un modo per ridurre il più possibile l'impatto ambientale, consentendo agli alberi in buone condizioni di continuare a vivere ma anche un messaggio di sensibilizzazione al tema del rispetto dell'ambiente che è sempre più attuale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa