Bimba di 4 anni in braccio alla madre in auto, multe e fermo del veicolo

Continua anche nel 2023 l’attenzione della Polizia Municipale di Firenze per la sicurezza stradale. Nella prima settimana dell'anno il Reparto di Rifredi ha verbalizzato numerose violazioni tra cui undici per mancata revisione ad altrettante auto con multa da 173 euro e annotazione sospensione della circolazione fino ad avvenuta revisione. Sei invece le vetture trovate senza assicurazione: in questo caso per i conducenti è scattata la sanzione da 866 euro con ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo.

Nell’ambito dei controlli gli agenti del Reparto di Rifredi hanno ritirato la carta di circolazione a un cittadino straniero che utilizzava la propria auto immatricolata per uso proprio e destinata al trasporto di persone per un uso diverso, in specifico per la sua attività artigianale di produzione di pelletteria. Al momento del controllo il vano posteriore è risultato pieno di scatole di borse destinate ad un magazzino di distribuzione con tanto di documento di accompagnamento. Per l’uomo una multa da 82 euro e il fermo del veicolo fino a 6 mesi con ritiro della carta di circolazione.

Dopo qualche giorno un caso simile. Un conducente, sempre straniero, è stato fermato a bordo di un autocarro di un'impresa di servizi, di cui era dipendente e che aveva in uso. Diverse le irregolarità riscontrate: l’utilizzo di un veicolo destinato a uso lavorativo per trasportare passeggeri (una donna e una bambina di 4 anni), la presenza a bordo di tre persone nonostante il mezzo fosse omologato per due, l’assenza di strumenti di ritenuta di sicurezza per la minore (si trovava in braccio alla madre). Oltre alla multa di 82 euro con fermo del veicolo, gli agenti hanno elevato verbali per il mancato uso del sistema di ritenuta per la bambina, ovvero 83 euro a carico della madre; il conducente è stato multato anche per il passeggero in eccesso (87 euro e un punto decurtato dalla patente).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa