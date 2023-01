Cappuccetto Rozzo, il gran finale dello spettacolo di Jonathan Canini in tre date

40 serate e decine di migliaia di spettatori per uno spettacolo diventato cult. "Cappuccetto rozzo" è lo show che ha consacrato il talento dell’attore e comico toscano Jonathan Canini. Uno spettacolo che, dopo la lunga serie di sold-out, si appresta a vivere il suo gran finale. Le ultime repliche andranno in scena giovedì 26 gennaio al Teatro Puccini di Firenze, venerdì 27 al Teatro Verdi di Pisa e sabato 28 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini.

Tre appuntamenti in tre teatri simbolo del successo riscosso in questi anni da Jonathan Canini, un mattatore della risata che, dopo aver conquistato il pubblico dei social, ha bissato davanti a una platea in carne e ossa. Si tratta delle ultime occasioni per vedere “Cappuccetto rozzo”: in cantiere è infatti il nuovo, attesissimo, progetto live di Jonathan Canini.

I biglietti per questi tre imperdibili spettacoli sono disponibili sui siti ufficiali dei teatri, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).

Non ancora trentenne, Jonathan Canini si attesta a pieno titolo tra gli epigoni della tradizione comica toscana, quella di programmi tv come Vernice Fresca e Aria Fresca, di artisti quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini…

“Cappuccetto rozzo” - presentato in versione “Reloaded” con nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch - rivisita la nota favola, trascinando in Toscana i suoi personaggi. Lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore… Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un esilarante botta e risposta. Sul palco, insieme a Jonathan, c’è il comico Riccardo Di Marzo.

Giovedì 26 gennaio 2023 - ore 21

Teatro Puccini - via delle Cascine, 41 – Firenze

Biglietti primo settore 20 euro, secondo settore 16 euro

Venerdì 27 gennaio 2023 – ore 21

Teatro Verdi - via Palestro, 40 - Pisa

Biglietti da 17 a 28 euro

Sabato 28 gennaio 2023 - ore 21

Teatro Verdi - viale Giuseppe Verdi, 45 – Montecatini (Pistoia)

Biglietti da 17,50 a 28 euro

Fonte: Ufficio stampa