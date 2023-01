Cascina accoglie il nuovo mercato in piazza La Pira

Volti sorridenti, operatori e clienti soddisfatti: il nuovo plateatico del mercato di Piazza La Pira è da oggi realtà. Alla presenza del sindaco Michelangelo Betti, dell’assessora al commercio Bice Del Giudice e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, è partita la nuova era del mercato, figlia di una lunga concertazione che ha portato allo spostamento di tutti i banchi all’interno della piazza, liberando così via Brodolini. “Grazie a queste nuove disposizioni – ha detto il sindaco Betti – abbiamo liberato dai banchi via Brodolini e il parcheggio attiguo, rendendo più fruibile il mercato. È stata anche ampliata la superficie di vendita dei singoli ambulanti, per cui c’è possibilità per gli esercenti di esporre meglio la propria merce. È stato un lavoro lungo, ma alla fine il mercato sarà più efficiente”.

Soddisfatta del risultato l’assessora al commercio Bice Del Giudice. “Il traguardo di oggi è importantissimo, arrivato alla fine di un lavoro lungo e assai complesso che è stato però fondamentale per la riorganizzazione di uno dei mercati settimanali più importanti della nostra provincia. Un plauso agli uffici che ci hanno supportato e alle associazioni di categoria con le quali il percorso di concertazione è stato lungo, fitto, intenso e decisamente costruttivo. La riorganizzazione del mercato di Navacchio – ha aggiunto – è uno dei primi obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere all’indomani del nostro insediamento, ritenendola fondamentale per la valorizzazione delle attività commerciali in sede ambulante ospitate nell’importante plateatico di Piazza La Pira”.

Al simbolico taglio del nastro erano presenti anche Confesercenti e Confcommercio, con i rappresentanti e le sigle del commercio ambulante (rispettivamente Anva e Fiva). “Siamo riusciti a inaugurare questa nuova disposizione di un mercato storico per la nostra provincia e per Cascina – ha detto Mirco Sbrolli, presidente Anva provincia di Pisa –. Il lavoro è stato svolto in maniera ottimale e non possiamo che ringraziare l’assessora Bice Del Giudice e i suoi uffici per il risultato ottenuto: siamo andati avanti a braccetto e siamo estremamente soddisfatti di questa riorganizzazione del mercato”. Per Confcommercio Pisa, invece, è intervenuto il responsabile sindacale Alessio Giovarruscio. “In questo lungo percorso di riorganizzazione del mercato di Navacchio – ha detto – siamo stati propositivi ma anche critici su determinate scelte. In ogni caso i tempi sono stati rispettati e questo era un impegno che l’assessora Del Giudice aveva preso con gli operatori e le associazioni di categoria. Ci auguriamo che questa riqualificazione possa portare molti benefici agli operatori”.

Fonte: Comune di Cascina