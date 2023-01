Maltempo, crolla muro di un cimitero: tombe danneggiate

Il maltempo ha picchiato duro questa notte nel territorio di Prato. Stanotte i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per alberi abbattuti e crolli di muri, come quello sulla sr325 a Vaiano, dove un muro di contenimento è crollato invadendo parzialmente la carreggiata. È stato necessario chiudere un senso di marcia. Un altro muro è venuto giù nel cimitero della frazione di Figline di Prato, alcune tombe sono rimaste danneggiate. In totale sono 20 circa gli interventi conclusi, con il supporto di una squadra di vigili del fuoco del comando di Firenze.

Invece i vigili del fuoco di Calenzano sono intervenuti alle 3.15 per liberare tre auto rimaste ferme nel sottopasso allagato in Via Caponnetto nel comune di Calenzano.

Gli aggiornamenti dall'assessorato regionale all'Ambiente

Stanotte il maltempo ha colpito varie zone della Toscana settentrionale. Si sono registrate criticità su alcune viabilità provinciali in provincia di Lucca, nei comuni di Buti e Calci (PI), e di Quarrata (PT). La Provincia maggiormente colpita al momento è Prato che ha registrato alcuni allagamenti in città ed alcuni movimenti franosi nei comuni di Prato e Vaiano. E’ attivo il servizio di piena dei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Stamattina, dopo le ore 4.00, le precipitazioni si sono drasticamente ridotte e questo ha permesso a quasi tutti i corsi d'acqua che avevano superato soglie di criticità di scendere di livello. Ricordiamo che permane l’allerta gialla fino alle 11,00 di stamattina per rischio idrogeologico e per le mareggiate per tutta la giornata di oggi lunedì 9 gennaio, quindi vi prego di fare.