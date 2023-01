Donazioni record all'Avis Montopoli, una targa per la volontaria del servizio civile

Il 2022 per Avis Montopoli è stato un anno eccezionale, decisamente in controtendenza con l’andamento generale, con una crescita delle donazioni pari al 10,9% rispetto al 2021 e 31 nuovi Donatori (il doppio dello scorso anno).

Consapevoli che per raggiungere questo ottimo risultato è stato determinante il prezioso contributo di Marta Larotonda, la nostra volontaria del Servizio Civile, il consiglio direttivo, nella persona della presidente Sara Matteoli, all’unanimità ha deciso di conferirle, sabato 7 gennaio, presso la propria sede, una targa di riconoscimento e ringraziamento per l’impegno, la passione , la determinazione e lo scrupolo messo nel suo operato a favore della promozione del dono.

"L’esperienza di Servizio Civile presso la sede dell’Avis Montopoli in Val d’Arno, racconta Marta, mi ha permesso di intraprendere una strada per me nuova. Durante questi mesi ho avuto modo di svolgere varie attività in grado di ampliare le mie competenze lavorative e comunicative. Certa che questo percorso svolto presso l’Avis Montopoli sarà come un trampolino di lancio per il mio futuro lavorativo, ringrazio l’intera Associazione Avis per avermi concesso questa preziosa opportunità. Saper poi di contribuire, con il proprio lavoro a salvare vite umane promuovendo la donazione del sangue e curando i rapporti e la chiamata dei Donatori è una sensazione bellissima e stimolante. Consiglio a tutti i giovani di vivere questa gratificante sotto tanti aspetti e li invito a inviare in Avis le proprie candidature".

Ricordiamo che il Servizio Civile Universale è una opportunità per tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni e richiede un impegno di 25 ore settimanali flessibili per 12 mesi a fronte di un rimborso di 444,30 € al mese. L’attività si svolgerà sia presso la sede di Avis Montopoli, sia presso stand informativi e manifestazioni locali al fine di promuovere la donazione del sangue.

Per poter partecipare al bando occorre munirsi di Spid e presentare la domanda online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro le 14 del giorno 10 Febbraio.Per maggiori info è possibile chiamare la sede locale al 3485421295 oppure collegarsi al sito di Avis Toscana (www.avistoscana.it o telefonando allo 055/2398624.

