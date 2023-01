Furti nelle scuole, sopralluogo degli assessori comunali all’asilo Toniolo

Sopralluogo congiunto stamani all’asilo nido Toniolo a Porta a Lucca da parte dei tre assessori del Comune di Pisa: Giovanna Bonanno per la sicurezza, Sandra Munno per le scuole e Raffaele Latrofa per i lavori pubblici. Dopo aver ricevuto alcuni genitori dell’Asilo nido Toniolo, che la scorsa notte è stato nuovamente visitato dai ladri con danneggiamento alla porta di ingresso e furto della macchinetta del caffè (dopo che erano già stati rubati i tablet in dotazione all’asilo) i tre assessori si sono recati di persona nell’asilo comunale per verificare il danno e parlare con le educatrici. Nella stessa notte i furti hanno riguardato altre strutture scolastiche a Porta a Lucca e Cisanello: la scuola primaria Filzi dell’Istituto Tongiorgi e poi le scuole Capitini, De Sanctis, Oberdan e Parmini dell’Istituto Galilei. Stessa sorte era toccata prima delle vacanze natalizie alle scuole sempre di Porta a Lucca, medie Mazzini, primaria Collodi e all’Asilo nido I Passi. In alcuni casi sono stati sottratti computer, stampanti, tablet e sono state danneggiate le macchinette del caffè per rubare gli spiccioli presenti.

“Quanto accaduto nelle ultime settimane in alcune scuole – spiega l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – è un fatto intollerabile ed inammissibile che va a discapito dei bambini, delle famiglie che usufruiscono dei servizi educativi e scolastici, delle insegnanti e degli istituti scolastici medesimi. Ho già predisposto il potenziamento dei controlli da parte della nostra Polizia Municipale nelle ore serali e notturne e, nel contempo, insieme all’assessore Munno abbiamo chiesto ai Carabinieri di inserire gli asili nido tra gli obiettivi sensibili da controllare. Inoltre la problematica della sicurezza delle scuole verrà portata all’attenzione in sede di Comitato per Ordine e Sicurezza in Prefettura”.

Gli uffici dell’edilizia scolastica del Comune di Pisa nel frattempo sono al lavoro per predisporre la gara per affidare il servizio di installazione di allarme antintrusione collegato al servizio di vigilanza privata, attraverso un appalto duplice che unisce insieme i due servizi. I lavori partiranno dalle scuole che in questo periodo sono state oggetto di furti, ma il servizio sarà poi esteso progressivamente a tutti i plessi scolastici cittadini.

“Per quanto riguarda gli episodi accaduti negli asili nido – ha aggiunto l’assessore ai servizi educativi e scolastici Sandra Munno - abbiamo incontrato stamani alcuni genitori del Toniolo anche per affrontare la problematica che riguarda la pulizia e la messa in sicurezza degli ambienti interni ai nidi, dopo che si è verificato un’effrazione in orario notturno. Stamani all’asilo nido Toniolo il servizio non è potuto partire prima delle 9.30 perché è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza tutta la struttura. Nell’incontro con i genitori ci siamo impegnati per assicurare, in caso di nuovi spiacevoli episodi come quello di stanotte, un intervento immediato e quanto più tempestivo di pulizia degli ambienti, in modo da non compromettere il normale funzionamento del servizio.”