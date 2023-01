Giovane soccorso in casa, la polizia trova dell'hashish: due denunce

Questa notte, dopo le 2, una pattuglia della polizia di Pisa è intervenuta presso un'abitazione in zona Piagge in ausilio al personale del 118, per la presenza di una persona svenuta. Sul posto la persona soccorsa, identificata in un 21enne di origini tunisine, è stata trasportata a scopo precauzionale in pronto soccorso. Percepito dai poliziotti durante l'intervento un odore riconducibile all'utilizzo di sostanza stupefacente, probabile causa del malore riscontrato, che ha portato alla perquisizione degli altri due occupanti dell'appartamento, un 26enne e un 33enne entrambi di origini marocchine.

Sospetti confermati durante i controlli, in cui gli agenti hanno trovato un panetto di hashish da circa 83 grammi risultato di proprietà del più giovane e all'interno di una borsa del 33enne, rinvenuti altri 35 grammi di hashish, per un totale di oltre un etto di stupefacente. Trovati infine 4.550 euro, sequestrati così come la sostanza stupefacente, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Entrambi sono stati condotti in questura e denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei loro contronti inoltre sono state avviate le procedure amministrative finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale.