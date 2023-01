Giuseppe Fricelli è scomparso, lutto nella musica da camera internazionale

Si terranno mercoledì 11 gennaio alla parrocchia del Corpus Domini di Firenze i funerali di Giuseppe Fricelli, per tanti anni docente del Conservatorio di Firenze, nonché dei Conservatori di Bolzano, Verona e Bologna. E' stato uno dei più importanti musicisti da camera italiani e importante personalità musicale di Firenze, tenendo oltre 2mila concerti.

Era nato a Figline Valdarno, si è formato sotto la guida di Rio Nardi, Franco Rossi e Vito Frazzi. Numerosi i suoi concerti in duo con artisti quali Mario Ancillotti, Roberto Fabbriciani, Severino Gazzelloni, Gabriel Tacchino, Giovanni Bacchelli, Stefano Michelucci, Alfredo Bianchini e molti altri. Da oltre trant’anni svolgeva attività concertistica in duo pianistico con Giovanni Carmassi.

I concerti di Giuseppe Fricelli si sono tenuti in tutto il mondo, da Tel Aviv a Dublino, da Amburgo a Bucarest, da Spoleto a Perth. Ha registrato composizioni anche per le principali reti radiotelevisive internazionali e anche numerose pubblicazioni in cd e dvd.