I risultati dell’ultimo fine settimana in casa del Castelfiorentino United

Dopo la sosta natalizia sono ripresi i principali campionati dilettantistici e giovanili della Toscana, ma per la prima squadra del Castelfiorentino United, impegnata in Eccellenza, il rientro dopo la pausa non è stato particolarmente fortunato. I gialloblù hanno infatti incassato la sconfitta interna dal River Pieve, un 1-0 maturato sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli Juniores Regionali Under 19, invece, pareggiano 2-2 in casa contro il Valentino Mazzola: 2-2 con reti di Sciarrino e T. Bruni. Dai Giovanissimi Under 15 arriva invece una gran bella vittoria contro la Real Cerretese: nel 6-1 conquistato in trasferta sono andati a segno Sforzi, D. Ciampelli, S. Ciampelli e tripletta di Geri.

Fonte: Ufficio stampa Castelfiorentino United