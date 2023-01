Il film sulla lotta No Tav proiettato a Marcignana

Mercoledì 11 gennaio presso il circolo Arci di Marcignana, in via Val d’Elsa 132 Empoli, Assemblea Permanente No Keu, Marcignana Non Si Piega e Csa Intifada organizzano la proiezione del docufilm “La Scelta”. L’appuntamento è alle 21.15 con ingresso ad offerta libera per coprire le spese di produzione.

“La Scelta” è un opera diretta dal regista Carlo Bachshmidt - che sarà presente alla serata - che mette al centro gli ultimi dieci anni di lotta contro il Tav. Il movimento No Tav da decenni porta avanti una battaglia contro una grande opera costosissima e dannosa per l’ambiente e per le popolazioni che abitano in Val di Susa. Che non tiene conto delle reali esigenze delle persone, ma solo dei grandi poteri e dei capitali.

Una storia, seppur con tutte le differenze del caso, molto simile a quella che negli ultimi mesi anche il territorio Empolese Valdelsa ha vissuto con la vicenda del gassificatore di Marcignana. Il grido “Sui territori decidiamo noi” che ha aperto la manifestazione del 26 novembre a Empoli è lo stesso che da oltre trent’anni contraddistingue la mobilitazione No Tav.

Fonte: Assemblea Permanente No Keu