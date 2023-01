Incidente Fi-Pi-Li tra Montelupo ed Empoli Est

Incidente in Fi-Pi-Li nel tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Pisa questa mattina. Alle 9.30 circa sono intervenuti un'ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino, i vigili del fuoco e i tecnici di Global Service. Due i feriti, non è nota la loro condizione di salute. I cantieri sul tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est non sono ancora ricominciati.