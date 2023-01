Italiano per adulti, nuovi corsi a Pistoia

Sono aperte fino al 28 gennaio le preiscrizioni ai corsi di lingua straniera per adulti, organizzati dalla società cooperativa Babele, su incarico del Comune di Pistoia. È possibile scegliere tra inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese.

I corsi inizieranno, in presenza, dal 30 gennaio e si terranno all'Istituto Comprensivo “Raffaello” e, solo per il sabato, dal 4 febbraio anche alla Biblioteca San Giorgio; si concluderanno ad aprile 2023. Sono previsti corsi anche in modalità online.

Tenuti da insegnanti madrelingua, i corsi sono organizzati a tutti i livelli di apprendimento, dal principiante all'avanzato. Al termine del modulo sarà rilasciata, su richiesta, un'attestazione di frequenza in conformità con i livelli di riferimento europei (è necessaria la partecipazione al 70% delle ore).

I corsi, per le diverse lingue, saranno attivati al raggiungimento del numero minimo degli iscritti. In caso di necessità, gli spostamenti all’interno dei vari corsi, a parità di condizioni, non saranno possibili oltre la prima settimana dall’inizio delle lezioni.

Per questo modulo sono previsti: corsi di 36 ore complessive (due lezioni settimanali), corsi di 18 ore complessive (una lezione settimanale) e corsi on-line di 15 ore complessive (una lezione settimanale). Sono tutti suddivisi in lezioni di un’ora e mezza ciascuna.

Per i corsi di 36 ore, le lezioni si svolgeranno nei giorni di lunedì e mercoledì o martedì e giovedì in orario 19.30-21 o 21-22.30. Per i corsi di 18 ore e di 15 ore, le lezioni si svolgeranno nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì, in orario 19.30-21 o 21-22.30 (e, solo per i corsi on-line, anche in orario 18-19.30); il sabato, le lezioni si svolgeranno nella fascia oraria 9-12 e 12-15 oppure 15-19.

Per chi ha già qualche conoscenza della lingua prescelta è previsto un test per valutare il livello e stabilire in quale corso essere inseriti. Il test si svolgerà tramite un colloquio individuale col docente da effettuarsi dal 23 al 27 gennaio; alla ricezione del modulo di iscrizione verrà comunicato, tramite mail, il giorno e l’orario del test (eventuali test, oltre questa data, verranno comunque svolti entro l’inizio delle lezioni).

Per informazioni più dettagliate su contenuti e costi dei corsi e per scaricare la modulistica è possibile consultare la pagina http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/educazione-adulti-e-pistoiaragazzi/educazione-degli-adulti

Per informazioni e per l’invio della domanda di preiscrizione rivolgersi, invece, alla cooperativa Babele, mail: cooperativababele@gmail.com, telefono 339 4836168.

La domanda di preiscrizione può essere ritirata o consegnata anche alla portineria del servizio Educazione e istruzione in via dei Pappagalli 29 a Pistoia, il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 17 (centralino 0573 371818, 0573 371822).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa