Lavori alla stazione di Pisa, riapre al traffico viale Gramsci

Nuova ordinanza della Polizia Municipale per regolare il traffico e la sosta nell’area di piazza della Stazione, viale Gramsci e strade limitrofe interessate dai lavori di riqualificazione dell’intera area della Stazione.

La decisione è stata presa in seguito alle criticità manifestatesi allo scorrimento della circolazione nella zona interessata e a una nuova concertazione tra la Polizia Municipale, Pisamo srl e Autolinee Toscane, nell’ambito della quale “è stata condivisa la necessità di rivedere alcuni provvedimenti in precedenza adottati, ad iniziare dal divieto di transito privato in viale Gramsci”. Autolinee Toscane spa infatti, ha dislocato il nuovo capolinea in via Silvio Pellico e le altre fermate provvisorie in zona Stazione Centrale, in alternativa alla situazione attuale con il capolinea su viale Gramsci e la inversione a U dei bus all’interno del medesimo viale.

Pertanto, da martedì 10 gennaio, viene disposta la riapertura al transito veicolare privato di viale Gramsci, il mantenimento dell’area riservata ai bus del Tpl (fermata provvisoria) sul lato ovest di viale Gramsci con conseguente divieto di fermata ad eccezione dei bus, l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) all’uscita di via G. Puccini su via F. Corridoni (precedenza ai veicoli del Tpl in transito su via Corridoni direzione est - ovest) con conseguente eliminazione dell’attuale STOP posto sulla corsia preferenziale bus di via Corridoni all’intersezione con via G. Puccini.

Rimangono invariati tutti gli altri provvedimenti già adottati:

Via Vespucci, tratto compreso tra via Puccini e via Colombo, inversione del senso di marcia, nuova direzione da est verso ovest.

Via Colombo, tratto compreso tra via Vespucci e via Corridoni: inversione del senso di marcia con nuova direzione da nord verso sud e istituzione dello “Stop” per i veicoli che intendano immettersi su via Corridoni, con obbligo di svolta a sinistra.

Via Puccini, inversione del senso di marcia, nuova direzione da nord verso sud e istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che intendano immettersi sulla via Corridoni.

La piazza della Stazione sarà raggiungibile anche da via Mascagni sul lato ovest di fronte al Cinema Nuovo, nella parte della piazza che è stata appena riaperta al traffico veicolare dopo la riqualificazione. Per uscire dalla piazza sarà ugualmente percorribile via Mascagni, che è diventata strada a doppio senso di circolazione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa