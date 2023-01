Manutenzioni nelle scuole di Castelfranco, imbiancate 18 aule durante le vacanze

Al rientro dalle vacanze di Natale le alunne e gli alunni delle scuole di Castelfranco di Sotto sono state/i accolte/i da una bella sorpresa: alcune aule e spazi comuni, come ad esempio i corridoi, sono stati tinteggiati. Un lavoro di manutenzione ordinaria per il quale è stato sfruttato il periodo di sospensione delle lezioni per le festività natalizie.

I plessi interessati da questi interventi sono stati le scuole di Orentano e Villa Campanile, nelle Frazioni, e la scuola materna in Piazza Garibaldi e la primaria di Via Magenta nel Capoluogo. Per un totale di circa 18 aule con nuova imbiancatura.

“Sono piccoli interventi che però permettono di mantenere gli spazi vissuti a scuola in modo curato e pulito, per garantire un ambiente sano e ospitale sia per gli alunni che per il personale scolastico- hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Scuola Ilaria Duranti- . Anche lo scorso anno approfittammo dello stop per le vacanze natalizie per rifare i bagni della scuola media di Orentano e del piano terra del plesso di Piazza Mazzini”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa