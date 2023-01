Occupano abusivamente un'abitazione nel pisano, tre denunce

Chiama la polizia perché ha il sospetto che la sua casa sia stata occupata abusivamente. Gli agenti una volta sul posto, a Madonna dell'Acqua nel comune di San Giuliano Terme, hanno fatto irruzione nell'abitazione trovando tre persone.

È successo ieri mattina, quando le pattuglie della Squadra Volanti della questura di Pisa si sono dirette all'abitazione dopo la segnalazione del proprietario, residente altrove. All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno rintracciato tre cittadini, due uomini e una donna di nazionalità rumena. I tre sono stati accompagnati in questura e, dopo l'identificazione, sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici in concorso.