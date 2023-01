PalaBetti inespugnabile, Abc batte Valdisieve. Maltomini infortunato

L’Abc Solettificio Manetti inaugura il 2023 davanti al proprio pubblico difendendo ancora il PalaBetti: 99-82 il finale ai danni di Valdisieve.

Nella vita si sa, le certezze sono sempre troppo poche. Ma quando si parla di certezze, nello specifico castellane, la prima porta senza dubbio un nome: PalaBetti. Nel nuovo anno il fortino gialloblu si conferma tale e stavolta a farne le spese è Valdisieve: l’Abc Solettificio Manetti ipoteca l’ottava vittoria casalinga consecutiva chiudendo sul 99-82 la penultima giornata del girone di andata.

Una gara in cui l’Abc di coach Angiolini, pur non riuscendo ad essere così incisiva in difesa come altre volte, e trascinando una sfida che forse, con qualche disattenzione difensiva in meno, avrebbe potuto chiudere ben prima, ha saputo contare su un gioco corale in fase offensiva condotto da cinque uomini in doppia cifra che hanno sapientemente guidato l’orchestra gialloblu (Pucci, Scali, Cantagalli, Nepi e Belli). Di fronte una squadra, Valdisieve, che ha avuto il merito di non mollare mai, riuscendo a tenere aperto il match ogni volta che Belli e compagni provavano a dare la steccata decisiva. Ci preme peraltro rivolgere un sincero pensiero a Giulio Maltomini, costretto a lasciare il campo nella prima frazione a causa di un brutto infortunio, al quale auguriamo di tornare quanto prima sul parquet.



Una vittoria importante, a maggior ragione in vista delle prossime due difficili trasferte che vedranno i gialloblu chiudere il girone di andata domenica prossima a Siena sponda Mens Sana, per poi far visita allo Spezia Basket Club domenica 22 per la prima giornata di ritorno.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Nepi, Pucci, Scali, Cantini

Valdisieve: Bartolozzi, Maltomini G., Occhini, Municchi, Corradossi

Uno scatenato Municchi approccia autoritario e conduce i suoi sul 2-8 dopo due giri di lancette. Coach Angiolini chiama time out e al rientro l’Abc cambia faccia. La difesa stringe le maglie mentre Scali guida l’attacco castellano fino al 12-8 di metà frazione, che arriva a suggellare un break di 10-0. Corradossi rompe gli indugi fiorentini mentre la tripla di Pucci prova a dare il via all’allungo gialloblu, seguito da un’azione da tre punti del solito Scali per il 22-14 al 9′, che diventa 24-18 al primo riposo.

L’assist di Scali scova Nepi che inaugura la seconda frazione ma Andrea Maltomini e Piccini tengono aggrappati gli ospiti che non mollano e, al contrario, girano l’inerzia fino al sorpasso a firma Municchi sul 30-31. Tutto da rifare. Così, dopo una nuova sospensione richiesta da coach Angiolini, in casa Abc si accende di nuovo la luce: Lazzeri apre le danze, per poi lasciare spazio ai sette punti di capitan Belli e ai cinque di Cantagalli che si sblocca dall’arco: 44-34 al 18′, per un nuovo parziale di 14-3. Stavolta i gialloblu amministrano e si va all’intervallo sul 53-39.

Valdisieve, però, rientra spavalda ed infila un mini parziale di 0-5 per il 53-44 dopo il primo giro di lancette. Scali e Cantagalli riportano il vantaggio castellano sulla doppia cifra ma gli ospiti sono sempre lì e la tripla di Morandi è quella del 58-50. I fiorentini viaggiano su buone percentuali dalla lunga distanza, che unite alle troppe disattenzioni difensive e alla poca incisività castellane, permettono loro di restare incollati alla gara. Ci pensa Pucci dall’arco a smuovere i suoi per il nuovo +10 (65-55), vantaggio su cui l’Abc naviga in relativa scioltezza fino alla sirena, quando ancora una tripla d’autore del n.5 gialloblu manda tutti all’ultimo riposo sul 76-63.

Ed è nell’ultimo quarto che la sfida prende finalmente una sua direzione. Cantini fa la voce grossa nel pitturato: suo il rimbalzo offensivo che vale l’84-68 dopo quattro giri di lancette, preludio alla tripla di Cantagalli che, nell’azione successiva, serve a Scali l’assist del +20 che mette il sigillo: 90-70 a metà frazione. Partono i titoli di coda, cala il sipario. Gi ultimi giri di lancette servono soltanto a fissare il punteggio.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VALDISIEVE BASKET 99-82

Abc Solettificio Manetti: Lilli, Corbinelli ne, Pucci 22, Merlini, Scali 24, Cantagalli 19, Nepi 13, Lazzeri A. 6, Cantini 4, Ticciati, Cicilano ne, Belli 11. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Valdisieve Basket: Maltomini A. 7, Bartolozzi 5, Piccini 8, Maltomini G., Occhini 12, Morandi 12, Corradossi 10, Forzieri 4, Pilli, Valletti, Sarti, Municchi 24. All. Pescioli. Ass. Gemmi, Pasetti.

Parziali: 24-18, 53-39 (29-21), 76-63 (23-24), 99-82 (23-19)

Arbitri: Orlandini di Livorno, Signori di Piombino.

Fonte: Abc Castelfiorentino