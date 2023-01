Picchia un 74enne e lo manda in coma, colpisce anche un 36enne: giovane in manette

Ha colpito più volte e senza motivo un 74enne, che adesso è in coma. Fuggendo ha picchiato pure un 36enne, intervenuto per fermarlo. Un 24enne si trova adesso al reparto di psichiatria di Cisanello, a Pisa, dove è piantonato dalla polizia. Il giovane è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio per tentato omicidio nei confronti dell'anziano e di lesioni personali gravissime e permanenti ai danni dell'altro coinvolto.

Tutto è iniziato verso le 15 in via Bovio. Il 24enne, toscano ma residente fuori dalla provincia di Pisa, era in visita col padre in una struttura. Il giovane soffre di problemi di natura psichica. Il ragazzo e il papà erano in attesa nello studio medico quando il padre si è allontanato per andare al bagno. Il 24enne, lasciato da solo, è fuggito.

In strada, apparentemente senza motivo, ha colpito con un pugno un 74enne pisano. Mentre l'uomo era a terra, ha continuato a picchiarlo con calci in testa. Il 74enne è in gravi condizioni a Cisanello, dove è stato portato dall'ambulanza. I soccorsi sono intervenuti subito anche per un 36enne residente in zona: quest'ultimo ha provato a inseguire e braccare il 24enne ma è stato colpito a sua volta, ha riportato ecchimosi e la caduta di alcuni denti.

Sono arrivate le volanti della polizia e il giovane, impaurito, ha provato nuovamente a scappare. La polizia però è riuscita a fermarlo e lo ha arrestato. Il 24enne si trova in ospedale, su disposizione del pm di turno, in attesa delle ulteriori determinazioni della Autorità giudiziaria.