Presentato il 'Premio Ciampi' 2023, iniziative in tutta Italia per omaggiare il cantautore livornese

Il “Premio Ciampi” riparte con rinnovato slancio, dopo lo stop forzato dovuto alla emergenza sanitaria e all’improvvisa scomparsa del giornalista Michele Manzotti, una delle figure fondamentali per la manifestazione sin dalla sua nascita a metà degli anni ‘90.

Per il 2023, in occasione del quarantatreesimo anniversario della scomparsa di Piero, saranno molte le città italiane, e non solo Livorno, ad omaggiare il grande artista livornese, grazie a tanti artisti e realtà associative: Camaiore (dove si terrà la prima delle iniziative, sabato 14 gennaio 2023), Genova, Roma, Verona, Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Macerata, Napoli, Lucca, Pisa, L'Aquila, Aversa, Torino.

Da segnalare è inoltre il ritorno del Concorso musicale nazionale per cantautori, dopo alcuni anni di pausa.

Questa edizione del Premio Ciampi, che si concluderà nel novembre 2023, sarà dedicata a Michele Manzotti.

Fonte: Premio Ciampi - Ufficio Stampa