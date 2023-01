Somministrati delle Prefetture senza più lavoro, domani presidio Cgil-Cisl-Uil a Firenze

Dal primo gennaio, oltre un migliaio di lavoratrici e lavoratori in somministrazione del Ministero dell’Interno (prefetture e questure), che si occupavano della regolarizzazione dei migranti, sono disoccupati. I loro contratti sono scaduti e non sono stati prorogati. In Toscana quasi 100 persone sono in questa situazione: per domani martedì 10 gennaio alle 11 è in programma a Firenze in via Cavour davanti alla Prefettura un presidio di protesta di lavoratori e lavoratrici con Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp, per chiedere una soluzione occupazionale. Per i sindacati “vanno tutelati questi addetti, è stato un errore non dare continuità al servizio che era fondamentale nella gestione dell’immigrazione”.

Fonte: Uffici Stampa Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze