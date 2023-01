Spiga d'Argento a Eike Schimdt, Montespertoli premia il direttore degli Uffizi

Si è conclusa ieri la 42° edizione della Spiga d’Argento organizzata dal Comitato e dal Circolo Arci di Montagnana, frazione di Montespertoli, che ha visto un’alta partecipazione di cittadini; presenti anche tanti bambini che hanno partecipato alla rassegna coordinati dalla Maestra d’Arte Rita Pedullà. Venticinque artisti in concorso e, ospite d’onore, Eike Schimdt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, a cui è stato consegnato il premio “Spiga d’Argento”. Alla consegna il Direttore ha ricordato ai presenti il forte legame tra il Comune di Montespertoli e il progetto Uffizi Diffusi ed ha ringraziato la giuria per il premio: “È un grande onore essere qua. Voglio omaggiare gli artisti qui presenti, sia gli adulti che i bambini.” Si è poi rivolto ai giovani artisti invitandoli ad andare a visitare le Gallerie degli Uffizi almeno una volta l’anno.

Al Museo d’Arte Sacra di Montespertoli si è appena conclusa la seconda mostra Terre degli Uffizi che ha visto l’esposizione di una predella narrante le “Storie di San Piero Martire”. La predella è una delle tante opere salvate al Castello di Montegufoni durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Il Direttore Schimdt ci ha fatto un grande onore ad essere qui oggi ed ha portato prestigio al concorso che Alessandro Poggianti, il Comitato e il Circolo portano avanti da quarantadue anni. Il legame con gli Uffizi è forte e siamo contenti di averlo ricordato e rinsaldato anche oggi” dichiara il sindaco, Alessio Mugnaini.

La Giuria, formata da: Ugo Barlozzetti, Fabio Calvetti, Andrea Nicita e Andrea Pignataro hanno consegnato la “Spiga d’argento 2023” a Stefano Marrucci, sul podio con l’opera intitolata “Natura morta”: un olio su tela che esprime un forte messaggio implicito e racconta tramite precisi dettagli pittorici una tradizione contadina. Secondo classificato Vincenzo Montecalvo con l’opera “Metamorfosi culturale” e terzo Luciano Cioni con l’opera “La violoncellista”.

“Il concorso lascia un segno importante nel nostro territorio e coinvolge anche tante realtà di Montespertoli. In questa edizione vengono premiati la Filarmonica Amedeo Bassi nell’anno, appena concluso, del 150° anniversario dalla nascita del grande tenore; alla P.A. Croce d'Oro di Montespertoli per l’anniversario dei 120 anni dalla sua costituzione e nei 40 anni dalla ricostituzione e alla A.S.D. Montespertoli Calcio per la vittoria del Campionato e della Coppa Italia di Promozione Toscana” spiega il sindaco Mugnaini. “Nella Seconda Guerra Mondiale un nostro concittadino ha messo in pericolo la sua vita e la vita della sua famiglia per salvare le tante opere nascoste al Castello. Salvando così un patrimonio artistico incalcolabile. Oggi, se alle Gallerie degli Uffizi possiamo ammirare alcune delle tante opere esposte e merito di una persona che ha messo davanti l’amore per l’arte e l’umanità. Un gesto coraggioso che dobbiamo ricordare anche oggi. Ringrazio tutti i partecipanti al concorso, i tanti artisti che hanno partecipato e tutti gli organizzatori che da anni portano avanti la rassegna con tanto impegno”.

“Sono molto emozionato e orgoglioso per l’importante partecipazione alla manifestazione. Ringrazio tutti gli ospiti, gli artisti e il Direttore degli Uffizi che ci ha onorato della sua presenza qui oggi” aggiunge Alessandro Poggianti.

Il Concorso è iniziato il 1° gennaio ed ha visto per tutti gli otto giorni l’esposizione delle opere di tutti gli artisti. Nell’occasione della premiazione di ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo Spazio Biblioteca all’interno del Circolo Arci di Montagnana a disposizione di tutti i cittadini.

Fonte: Comune di Montespertoli