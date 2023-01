Violenze ultras all'autogrill, domani direttissima per l'unico arrestato

L'unico arrestato degli scontri tra ultras di Napoli e Roma è un volto noto per incidenti tra tifoserie. Si tratta di un supporter della Roma accusato di rissa aggravata, per il quale è prevista domani l'udienza per direttissima. Si tratta come detto dell'unico arrestato.

Dall'ipotesi dell'agguato si è poi passati a quella di un appuntamento concordato tra tifoserie per affrontarsi con violenza all'autogrill di Badia al Pino.

La questura di Arezzo ha analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i video in rete, dove si vedono gruppi di tifosi vestiti di nero e dal volto coperto. Lanci di bastoni e lacrimogeni si sono diffusi da una parte all'altra dell'autostrada.