Un kg e mezzo di cocaina nascosta tra i binari, il fiuto di Fire e Onah colpisce ancora

Un kg e mezzo di droga nascosta tra i binari in un'area ferroviaria dismessa di Firenze. È quanto scovato dal fiuto infallibile di Fire e Onah, i due pastori tedeschi antidroga della Questura di Firenze. Il sequestro della polizia di Stato è avvenuto nei giorni scorsi nell'area tra San Jacopino e le Cascine dove i due cani poliziotto hanno ritrovato la droga pronta, secondo gli investigatori, ad essere smerciata anche durante questo ultimo ponte festivo, caratterizzato da un notevole incremento di afflusso di persone nel capoluogo toscano. La sostanza era stata suddivisa in circa 15 confezioni, nascoste tra i binari che costeggiano via Paesiello.

Secondo l'ipotesi investigativa i pusher avrebbero utilizzato la zona come un insospettabile magazzino della droga a cielo aperto. L'insolito nascondiglio però è stato portato alla luce dai servizi straordinari di controllo del territorio che, in questo caso specifico, hanno portato al sequestro di un kg e mezzo di cocaina che sul mercato degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare tra i 15 e i 20mila euro.