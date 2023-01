Via dei Presepi di Cerreto Guidi, l'elenco dei vincitori

Si è tenuta nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi, la cerimonia di premiazione della XI edizione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi. La giuria tecnica ha indicato i seguenti vincitori:

Elenco premiati :

Cat. BAMBINI presepe N.32 - CATECHISMO 3A e 3B CERRETO GUIDI

Cat. TRADIZIONALI presepe N.174 - LORENZO CUCCHIARA

Cat. MATERIALI DI RECUPERO presepe N.70 - GIUSEPPE MORENA

Attribuite, inoltre, dalla giuria tecnica due menzioni speciali al presepe realizzato dall’Associazione Culturale Club del Ricamo di Casale e al presepista Claudio Nencioni.

È stato inoltre assegnato un premio in ricordo di Ermindo Michetti al presepe realizzato nella Chiesa di San Zio. Si tratta di un presepe che esalta, con forza, il ricordo di uno dei padri nobili della Via dei Presepi recentemente scomparso. L’opera contiene infatti un modellino del Santuario di Santa Liberata realizzato da Michetti.

Nel corso della premiazione sono stati distribuiti altri attestati di riconoscimento.

“Anche quest’anno - ha commentato il Sindaco Simona Rossetti, consegnando i premi - è stata una bella edizione della Via dei Presepi. Sono stati individuati dei vincitori come prevede il concorso, ma in realtà a vincere è la manifestazione che si è sviluppata nel tempo richiamando un crescente numero di visitatori. Naturalmente questo successo lo si deve ai presepisti, al Comitato promotore, al CCN, alla Pro Loco, alla Parrocchia di San Leonardo e ai numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dei presepi. Un grazie a tutta la struttura comunale che non ha fatto mancare il necessario supporto alla rassegna”.

Se i premi sono stati assegnati, l’XI edizione della Via dei Presepi prosegue fino a domenica 15 gennaio con la possibilità, per tutti, di poter ancora ammirare la bellezza degli oltre 200 presepi allestiti nel centro storico di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa